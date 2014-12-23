Уряд хоче у першому півріччі 2015 року реструктуризувати внутрішній держборг

Про це йдеться у допрацьованому урядом законопроекті «Про Державний бюджет України на 2015 рік» №1000, опублікованому на парламентському сайті.

«Дозволити Міністерству фінансів України, за згодою Національного банку України як власника більше 60% державних облігацій, за перше півріччя 2015 року здійснити угоду з державним боргом шляхом обміну за номінальною вартістю державних облігацій, які перебувають у його власності, на нові облігації внутрішніх державних позик у таких самих обсягах із терміном обігу до 20 років, відсотковою ставкою до 5% річних», - сказано в документі.

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Нагадаємо, Нацбанк у січні-листопаді 2014 року придбав у власність державні облігації України номінальною вартістю 147,35 млрд грн і 5 млн дол., тоді як продаж цінних паперів із портфеля Нацбанку у поточному році не проводився. Експерти називають викуп ОВДП Нацбанком українським аналогом програми кількісного пом'якшення ФРС США, у рамках якого проводиться емісія грошей для покриття касових розривів держбюджету.

Станом на 22 грудня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 432,553 млрд грн, причому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 296,507 млрд грн або 69% загального обсягу ОВДП в обігу. У власності банків перебувають ОВДП на 89,788 млрд грн, або на 21% загального обсягу, нерезидентів - на 21,622 млрд грн або на 5%.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді затвердити державний бюджет України на 2015 рік з доходами в 475,240 млрд грн, видатками в 527,194 млрд грн і граничним обсягом дефіциту держбюджету в 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП (законопроект №1000).

У пояснювальній записці до проекту автор нагадує, що уряд обговорював з Міжнародним валютним фондом 2 сценарії на 2015 рік, і уряд будує проект держбюджету на другому, песимістичному сценарії, згідно з яким падіння ВВП складе 4,3%, номінальний ВВП зросте до 1,721 трлн грн, а річна інфляція складе 13,1%.