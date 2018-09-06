Глава ФДМ Трубаров пов'язав критику в свою адресу небажанням йти на приводу в окремих політичних сил

За словами Трубарова, ФДМ не дозволить паразитувати на держпідприємствах.

Виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров пов'язав участившуюся критику на свою адресу з тим, що Фонд жорстко захищає державні інтереси і не дозволяє політичним силам паразитувати на державних підприємствах.

Про це голова ФДМУ заявив УНІАН, коментуючи критику з боку співголови депутатської групи "Партія "Відродження" Віталія Хомутинніка

"За моїми даними, є звернення з приводу зміни менеджменту на державних підприємствах, але Фонд під моїм керівництвом не грає в ці ігри, ми стоїмо на державницьких позиціях, тому ми жодним політичним силам не дозволяємо паразитувати на державних підприємствах", - сказав Трубаров

"Швидше за все, це випад (критика з боку депутата Хомутинника – УНІАН), пов'язана з тим, що не відреагували на прохання", - сказав він.

Зокрема, коментуючи закид у непрофесіоналізмі, голова Фонду держмайна зазначив, що не перший рік працює в цьому відомстві і знає, як правильно налагодити його роботу.

"Мій професіоналізм ні в кого не викликає запитань, оскільки я пропрацював у Фонді 15 років, в тому числі, знаю, як організувати роботу, як зробити так, щоб до Фонду не було жодних претензій", - сказав Трубаров.

Крім того, він підкреслив, що Фонд держмайна за останній рік зробив якісний крок уперед у корпоративному управлінні, орендних відносинах та приватизації, але реальний результат цього буде видно через певний проміжок часу.

"Все це показує, що робота Фонду на сьогоднішній момент може бути визнана найкращою за всю історію. Так, з точки зору фактичного надходження грошей у бюджет ми зможемо підбити підсумки до кінця року, але це не означає, що фонд пропрацював погано, просто з введенням нового закону ми разом з Адміністрацією Президента, Кабінетом міністрів України, з Верховною Радою вибудовували базис, з якого в подальшому будемо здійснювати роботу в цьому напрямку", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Віталій Хомутиннік заявив, що кандидатура Віталія Трубарова з самого початку не відповідала професійним критеріям, ні українському законодавству, оскільки виконувати обов'язки на час відсутності голови фонду може лише його заступник, а не голова апарату.

Крім того, народний депутат спростував інформацію, що має яке-небудь відношення до діяльності виконуючого обов'язки голови Фонду держмайна.