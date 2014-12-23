Кабмін хоче платити за судовими позовами за допомогою казначейських векселів

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді в бюджеті на 2015 рік надати йому право реструктуризувати фактичну заборгованість України до 7,5 млрд грн за допомогою казначейських векселів.

Про це йдеться в доопрацьованому урядом законопроекті «Про Державний бюджет України на 2015 рік» №1000, опублікованому на парламентському сайті.

Під дію статті проекту бюджету підпадають заборгованості, що виникли в результаті розгляду судових справ проти України судами національної юрисдикції, а також Європейським судом з прав людини.

За згодою утримувачів українських боргових зобов'язань Кабмін дістане право реструктуризувати заборгованість, надаючи казначейські векселі строком до 7 років під 3% річних і з відстроченням платежів на 2 роки.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України також пропонує Верховній Раді дозволити Міністерству фінансів з відома Національного банку в першому півріччі 2015 року провести обмін держоблігацій в його власності на нові облігації за номінальною вартістю в таких самих обсягах терміном обігу до 20 років за ставкою до 5% річних.