Кабмін хоче платити за судовими позовами за допомогою казначейських векселів
Кабмін пропонує реструктуризувати 7,5 млрд грн заборгованості за судовими позовами проти України за допомогою казначейських векселів
Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді в бюджеті на 2015 рік надати йому право реструктуризувати фактичну заборгованість України до 7,5 млрд грн за допомогою казначейських векселів.
Про це йдеться в доопрацьованому урядом законопроекті «Про Державний бюджет України на 2015 рік» №1000, опублікованому на парламентському сайті.
Під дію статті проекту бюджету підпадають заборгованості, що виникли в результаті розгляду судових справ проти України судами національної юрисдикції, а також Європейським судом з прав людини.
За згодою утримувачів українських боргових зобов'язань Кабмін дістане право реструктуризувати заборгованість, надаючи казначейські векселі строком до 7 років під 3% річних і з відстроченням платежів на 2 роки.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України також пропонує Верховній Раді дозволити Міністерству фінансів з відома Національного банку в першому півріччі 2015 року провести обмін держоблігацій в його власності на нові облігації за номінальною вартістю в таких самих обсягах терміном обігу до 20 років за ставкою до 5% річних.