S&P може знизити рейтинг Росії до "сміттєвого"

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's помістило суверенний рейтинг Росії "ВВВ-" в список на перегляд з негативним прогнозом, передає Reuters.

Читайте такожРейтинг Росії знизиться до розряду "сміттєвий", почнуться протести - екс-міністр фінансів РФАгентство повідомляє, що на рейтингах Росії негативно позначається вплив ослаблення економіки на фінансову систему і швидке зниження гнучкості монетарної політики.

У повідомленні S&P зазначається, що перегляд рейтингів завершиться в середині січня 2015 року.

Зараз суверенні рейтинги Росії за запозиченнями в іноземній валюті ВВВ-/А-3 і в національній валюті ВВВ/A-2. Пониження рейтингу в іноземній валюті на один щабель буде означати його перехід в «сміттєву» категорію. У такому разі великі інвестфонди, які не мають права тримати в портфелі папери країн з таким рейтингом, почнуть продавати російські акції та облігації.

У свою чергу, міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги чотирьох російських фінансових інститутів і включила в список на можливе зниження рейтинги 16 із-за різкого погіршення ситуації на фінансовому ринку та операційного середовища в РФ.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг за депозитами в іноземній валюті компанії "Газпром" і її дочірніх структур з "Baa1" до "Baa2" з негативним прогнозом.