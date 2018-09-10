Власник «Київстару» продав італійський бізнес для скорочення боргів

Крім іншого, продаж має спростити структуру групи і посилити фокус на ринках, що розвиваються.

Провідний постачальник послуг зв'язку та інтернет-послуг, акціонер компанії «Київстар» - міжнародна група VEON оголосила про завершення угоди з продажу 50% акцій італійської компанії Wind Tre своєму партнеру CK Hutchison Holdings Ltd, що допоможе групі скоротити заборгованість.

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«VEON розраховує використовувати грошові надходження від продажу, рівні 2,45 млрд євро (близько 2,9 млрд дол. США), для скорочення заборгованості та загальних корпоративних цілей», - йдеться в повідомленні.

У групі зазначили, що, закриваючи угоду, VEON зафіксує чистий прибуток у розмірі близько 1,2 млрд дол. США у третьому кварталі 2018 року.

Як зазначається, продаж має спростити структуру групи і посилити фокус на ринках, що розвиваються.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2018 року генеральний директор телекомунікаційного холдингу VEON, який є акціонером найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", Жан-Ів Шарльє покинула компанію після трьох років управління нею.

Обов'язки гендиректора виконує голова наглядової ради компанії Урсула Бернс.

У червні група компаній зазнала змін. Петро Чернишов, який раніше очолював бізнес-одиницю «Євразія» та займав посаду президента «Київстару» в Україні, покинув групу.

Олександр Комаров, виконавчий директор "Beeline Казахстан", в додаток до своїх поточних обов'язків, призначений в. о. генерального директора «Київстар».

Довідка УНІАН. VEON Ltd. - провідний провайдер засобів зв'язку та інтернет-послуг.

Wind Tre SpA - італійська компанія, що працює у сфері телефонії з 31 грудня 2016 року.