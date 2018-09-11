"Укрзалізниця" має намір наприкінці року випустити єврооблігації

При цьому голова "Укрзалізниці" повідомив, що брати гроші на внутрішніх ринках поки не планується.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" має намір в кінці цього року вийти на міжнародний ринок капіталу, випустивши єврооблігації з метою поліпшення процентних ставок і продовження строку кредитного портфеля компанії.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов на брифінгу.

"Ми плануємо провести випуск облігацією на зовнішніх ринках для сбалансирывания поточного портфеля, поліпшення процентних ставок і продовження строку кредитного портфеля "Укрзалізниці". Це плануються єврооблігації, але в якому обсязі - все залежить від ситуації на зовнішніх ринках: який попит буде на Україну, на українські облігації", - сказав він.

Кравцов зазначив, що розміщення облігацій на міжнародних ринках планується при сприятливих умовах до кінця поточного року.

При цьому глава "Укрзалізниці" повідомив, що брати гроші на внутрішніх ринках поки не планується.

"По залученню грошей у гривні ми планували провести випуск внутрішніх облігацій, але мусимо констатувати, що з огляду на внутрішню ситуацію з ліквідністю на українських ринках, сьогодні ми поки не бачимо можливості для відповідного розміщення. Поки що немає попиту за прийнятною відсотковою ставкою",- сказав він.