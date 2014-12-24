На українському фондовому ринку запускають ф'ючерси на купівлю-продаж валюти

Фондова біржа ПФТС отримала згоду Національного банку України на запуск валютного ф'ючерсу, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Як зазначили в прес-службі, управління валютних операцій і аналізу фінансових ринків Національного банку України 18 грудня узгодило форми ф'ючерсних контрактів на курс долара США - українська гривня, які на початку грудня надала біржа.

На фондовій біржі також зазначили, що ПФТС - перша серед вітчизняних організаторів торгів отримала подібне узгодження.

За словами голови правління фондової біржі ПФТС Ігоря Селецького, найближчим часом біржа очікує розгляд документів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. "Біржа почне роботу із запуску ф'ючерсних контрактів тільки після узгодження примірних форм з комісією. Сподіваємося, що це станеться до Нового року", - зазначив Ігор Селецький.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою № 793 від 4 грудня затвердив порядок узгодження типових (зразкових) форми деривативів для торгівлі ними на фондових біржах. У відповідності з затвердженим порядком, для проведення торгів деривативами, базовим активом яких є валютні цінності, курс іноземної валюти (банківських металів) до гривні, відсоткові ставки або індекси, фондова біржа зобов'язана погоджувати з НБУ типові (зразкові) форми деривативів за кожним із видів до початку торгівлі.

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ПАТ «Фондова біржа ПФТС» - один з найбільших організаторів торгів цінними паперами в Україні. Станом на початок 2014 членами біржі були 176 професійних учасників ринку цінних паперів (інвестиційних компаній та банків).