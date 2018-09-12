Мінфін позичив на внутрішньому ринку долари та гривні

Гривневий еквівалент залучених коштів становить 425 мільйонів гривень.

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 134,641 мільйона гривень та 10,308 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 98, 196 і 357 днів з середньозваженою дохідністю 18,5% річних.

Кошти, в доларах залучені за допомогою продажу облігацій на 280 і 679 днів з прибутковістю 5,95% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становить 425,320 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. Станом на 11 вересня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становить 752,334 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку облігації на 348,104 мільярда гривень, або 46% їх загального обсягу.