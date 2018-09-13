Акції Apple впали після презентації нових моделей iPhone
04:14, 13 вересня 2018Фондовий ринок
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Падіння склало 1,24 відсотка.
Акції американської корпорації Apple подешевшали після презентації нових моделей iPhone.
Про це свідчать дані біржі Nasdaq.
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На момент написання замітки вартість акцій дорівнювала 221,07 долара за акцію. Падіння склало 1,24 відсотка.
Нагадаємо, в середу, 12 вересня, в залі Театру Стіва Джобса (Купертіно, США) відбулася презентація Apple, на якій вона представила ряд новинок.
Зокрема, 12 вересня Apple представила нові iPhone Xs, Xs Max і Xr, а також нові Apple Watch.
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Новина в сюжеті: Презентація iPhone 2018