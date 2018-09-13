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Акції Apple впали після презентації нових моделей iPhone

04:14, 13 вересня 2018
Фондовий ринок
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Про це свідчать дані біржі Nasdaq.

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На момент написання замітки вартість акцій дорівнювала 221,07 долара за акцію. Падіння склало 1,24 відсотка.

Нагадаємо, в середу, 12 вересня, в залі Театру Стіва Джобса (Купертіно, США) відбулася презентація Apple, на якій вона представила ряд новинок.

Зокрема, 12 вересня Apple представила нові iPhone Xs, Xs Max і Xr, а також нові Apple Watch.

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Новина в сюжеті: Презентація iPhone 2018
Теги: #iPhone#компанія Apple#презентація Apple