Арабська компанія хоче достроково викупити єврооблігації агрохолдингу "Мрія"

Викуп має стартувати 16 листопада 2018 року, а остаточний розрахунок з власниками цінних паперів, як очікується, завершиться 15 листопада 2019 року.

Новий власник агрохолдингу "Мрія", дочірня структура The Saudi Agricultural&Livestock Investment Co (SALIC) - Salic UK, планує достроково викупить єврооблігації агрохолдингу більш ніж на 208 мільйонів доларів у рамках реструктуризації боргу, повідомила прес-служба агрохолдингу.

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У повідомленні говориться, що викуп повинен стартувати 16 листопада 2018 року, а остаточний розрахунок з власниками цінних паперів, як очікується, завершиться 15 листопада 2019 року.

Крім того, в рамках договору, Salic UK буде виплачувати агрохолдингу "Мрія" фіксовану покупну ціну, яка після обчислення супутніх операції витрат на рівні 10-15 мільйонів доларів призведе до погашення 208 мільйонів доларів, які мали бути повернуті до 2025 року.

Також у повідомленні зазначається, що Salic UK визнає забезпечені зобов'язання Mriya Farming Plc на 102 мільйони доларів.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня 2018 року Арабська сільськогосподарська і тваринницька інвестиційна компанія The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) уклала договір купівлі-продажу сільськогосподарських активів групи "Мрія".

У вересні 2016 року агрохолдинг "Мрія", допустив у серпні 2014 року технічний дефолт і перейшов під контроль кредиторів, в результаті переговорів про реструктуризацію знизив максимальну посильну боргове навантаження до 330 мільйонів доларів.

У травні 2017 року "Мрія агрохолдинг" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) погодили умови реструктуризації заборгованості компанії перед IFC.

У серпні 2018 року агрохолдинг успішно завершив реструктуризацію боргу, знизивши боргове навантаження з 1,1 мільярда доларів до 309,5 мільйона доларів.

Довідка УНІАН. "Мрія" – вертикально інтегрований український агропромисловий холдинг, заснований в 1992 році. Компанія обробляє близько 180 тисяч гектарів земель в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях. Агрохолдинг вирощує пшеницю, картоплю, ріпак, кукурудзу, гречку, соняшник, сою, ячмінь і горох. В структурі холдингу власні елеватори і зерносховища потужністю понад 660 тисяч тонн, а також власний насіннєвий завод виробничою потужністю 300 тонн насіння на добу.

The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC) - арабська компанія, що займається інвестиціями у виробництво сільськогосподарської та тваринницької продукції. Її єдиним акціонером є Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії.