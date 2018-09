Американський журнал Time продали вдруге за рік – ціна угоди $190 мільйонів

Американський медіахолдинг Meredith Corp. оголосив про укладення остаточної угоди про продаж видання підприємцю Марку Беніоффу і його дружині за $190 млн. Сам Meredith купив Time в січні.

Журнал Time куплять американський підприємець, генеральний директор корпорації Salesforce Марк Беніофф (Forbes оцінює його статки у $6,7 млрд) і його дружина Лінна.

Американський медіахолдинг Meredith Corp., який зараз володіє виданням, остаточно домовився з ними щодо угоди, повідомляє Reuters з посиланням на відповідну заяву компанії.

Купівля журналу, як уточнили в Meredith, обійдеться бізнесмену і його дружині в $190 млн готівкою. З Salesforce.com Inc. (під найменуванням Force.com ця компанія надає платформу для самостійної розробки додатків, а під брендом Database.com — хмарну систему управління базами даних) угода, згідно з повідомленням прес-служби, не пов'язана.

У редакційній політиці Time після покупки журналу Беніофф та його дружина брати участь не будуть, запевнили в Meredith Corp., зазначивши, що цим і далі стане займатися нинішнє керівництво видання.

«Беніоффи будуть володіти журналом як сімейним капіталовкладенням», — повідомив після оголошення про продаж видання головний редактор Time Едвард Фелсенталь (цитата по CNN), передає РБК.

У Meredith, як зазначає телеканал, очікують, що угода буде закрита протягом 30 днів. Кошти від транзакції в медіахолдингу, за даними Reuters, планують витратити на погашення заборгованостей.

Американський медіахолдинг Time придбав в рамках купівлі видавничого дому Time Inc. (видає також журнали People і Life) в січні. Meredith дім обійшовся в $2,8 млрд. Однак незабаром після операції медіахолдинг оголосив про продаж новинних і спортивних брендів Time Inc.

У листопаді 2016 року The Financial Times писала, що борг Time Inc. становив $1,4 млрд. У 2014 році капіталізація видавництва скоротилася на 50% через прогнози щодо майбутнього друкованих медіа.