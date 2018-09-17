Надходження від приватизації скоротяться на 4 мільярди - держбюджет-2019

Держбюджет на 2018 рік передбачає надходження від приватизації в розмірі 21,3 мільярда гривень.

Проект державного бюджету на 2019 рік, який 14 вересня уряд затвердив і направило на розгляд Верховної Ради, передбачає скорочення надходжень від приватизації на 4,2 мільярда гривень порівняно з держбюджетом на 2018 рік - до 17,1 мільярда гривень.

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Урядовий законопроект "Про державний бюджет України на 2019 рік" зареєстрований у Верховній Раді 15 вересня (№9000).

Аналогічний показник надходжень від приватизації був закладений у держбюджеті на 2017 рік, однак фактичні надходження становили лише 3,4 мільярда гривень.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього року Фонд державного майна почав підготовку до проведення конкурсів з продажу 20 великих підприємств, серед яких: 99,6% акцій Одеського припортового заводу, 99,99% акцій "Сумихімпрому", 68% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату, а також п'яти обленерго.

У липні в. о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров заявив, що цього року ФДМУ планує отримати від приватизації суму, яка перевищить аналогічний показник 2017 року, однак план на 2018 рік виконати не вдасться.