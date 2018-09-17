Кабмін розраховує позичити в 2019 році 325 мільярдів гривень

У тому числі зовнішні запозичення становитимуть 122,745 мільярда гривень.

Зареєстрований у Верховній Раді проект державного бюджету України на 2019 рік передбачає обсяг державних запозичень у сумі 324,764 мільярда гривень.

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Відповідно до законопроекту "Про державний бюджет України на 2019 рік", зареєстрований Кабінетом міністрів у парламенті 15 вересня (№9000), в тому числі зовнішні запозичення становитимуть 122,745 мільярда гривень, внутрішні – 202,019 мільярда гривень.

Зазначається, що середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів становить близько 15,7% річних, для зовнішніх - близько 9% річних.

Також повідомляється, що загальні виплати за держборгом у 2019 році за рахунок коштів держбюджету оцінюються в 417,452 мільярда гривень, з яких 239,245 мільярда гривень - за внутрішнім та 178,207 мільярда гривень - за зовнішнім боргом.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету України на 2019 рік, заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.

Наприкінці серпня уряд затвердив трирічну стратегію управління держборгом, що передбачає зниження показника держборгу до ВВП до кінця цього року до 60%, в наступному році – до 52%, до кінця 2020 року – до 49% ВВП.