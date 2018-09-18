Зарплата на Уолл-стріт досягла максимуму за останні 10 років

Майже чверть фахівців, які займаються цінними паперами, заробили більше $250 тисяч за рік.

Середня річна зарплата працівників нью-йоркського ринку цінних паперів, включаючи бонуси, зросла на 13% і досягла у 2017 році 422,5 тисячі доларів. Про це повідомляє Фокус з посиланням на заяву фінансового інспектора Томас Дінаполі.

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"Середній розмір бонусу в секторі було збільшено на 15%, до 184,2 тисячі доларів. Частка премій в структурі зарплат на Уолл-стріт становила 40%", - йдеться в повідомленні.

Середня зарплата на Уолл-Стріт виявилася найвищою порівняно з іншими сферами. На неї припадає 21% сукупних зарплат у приватному секторі Нью-Йорка.

Майже чверть фахівців, які займаються цінними паперами, заробили більше 250 тисяч доларів за рік. За цей же період лише 2,5% зайнятих в інших сферах нью-йоркській економіки досягли аналогічних показників у доходах.

"Уолл-стріт завершувала прибутком щороку з кінця рецесії в 2009 році, і винагороди у минулому році досягли максимуму з початку фінансової кризи", – зазначив Дінаполі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінсоцполітики, в Україні середня зарплата з початку року зросла майже на 19%.