Фонд держмайна вибрав радника по приватизації чотирьох ТЕЦ

Мова йде про Херсонську, Дніпровську, Криворізьку та Сєвєродонецьку ТЕЦ.

Конкурсна комісія Фонду державного майна України обрала компанію "Конкорд Консалтинг" у складі консорціуму "Baker McKenzie", "Бюро Маркуса", BDO, "Ernst & Young" і Kreston GCG в якості радника, який буде займатися підготовкою до приватизації чотирьох теплоелектроцентралей (ТЕЦ): Херсонської, Дніпровської, Криворізької і Сєверодонецької.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

Згідно з повідомленням, конкурс з відбору радників з приватизації ВАТ "Оріана", ВАТ "Сумихімпром" і "Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" було перенесено на 23 жовтня, так як було отримано лише по одній заявці.

Також Трубаров повідомив, що найближчим часом Фонд держмайна оголосить конкурс з відбору радників для останнього пулу підприємств зі списку великої приватизації на 2018 рік: "Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Харківобленерго", "Миколаївобленерго", "Хмельницькобленерго", "Турбоатом" та "Запорізький титано-магнієвий комбінат".

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшло 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств.

Продаж об'єктів великої приватизації передбачає наявність залученого інвестиційного радника.

30 липня конкурсна комісія Фонду державного майна України обрала інвестиційних радників для підготовки до приватизації перших шести держкомпаній.