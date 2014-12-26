"Газпром" через санкції вирішив шукати фінансування в офшорних юанях

"Газпром" розглядає можливість випуску облігацій в офшорних юанях (Гонконг), заявив фінансовий директор, заступник голови правління газової монополії Андрій Круглов, передає ТАСС.

Читайте такожЄС готує енергосоюз, щоб змінити газові відносини з Росією"У нинішніх умовах ми розглядаємо можливість розширення джерел фінансування, зокрема, здійснюємо активну взаємодію з азіатськими фінансовими інститутами. Так, в даний час обговорюються перспективи співпраці з цілим рядом банків, у тому числі в рамках організації торговельного та корпоративного фінансування, випусків облігацій "Газпрому" в офшорних юанях і організації системи розрахунків "рубль-юань", - сказав він.

Читайте такожРосія знову заговорила про готовність надати газову "знижку" УкраїніПри цьому, за його словами, комерційні банки Китаю можуть стати організаторами кредитів на загальнокорпоративні цілі "Газпрому".

"Китайські комерційні банки розглядаються нами не тільки як одні з ключових партнерів з фінансування об'єктів, необхідних для забезпечення поставок газу в КНР, але і як можливі організатори позикового фінансування для загальнокорпоративних потреб "Газпрому", - сказав Круглов.