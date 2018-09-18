Фонд держмайна очікує отримати 2 мільярди від малої приватизації

На сьогодні вдалося продати 49 об'єктів малої приватизації на загальну суму понад 47 млн грн.

Фонд державного майна України очікує отримати в 2018 році близько 2 млрд грн від продажу об'єктів малої приватизації.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав виконувач обов'язків голови фонду Віталій Трубаров.

За його словами, на сьогодні з 277 об'єктів малої приватизації, за якими вже оголошено аукціони, вдалося продати 49 на загальну суму понад 47 млн грн.

«Стартова ціна лотів у ході аукціонів збільшилася з 18 до 45 млн, і це хороший показник. Об'єкти, які перебувають у задовільному стані і розташовані в містах або в діючих промзонах, продаються зі збільшенням ціни в 3-4 рази. Найближчим часом очікується проведення аукціонів за 128 об'єктами зі стартовою ціною майже 318 млн грн», - написав він.

При цьому Трубаров додав, що майже за 100 лотами через відсутність заявок будуть проведені повторні аукціони.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада ухвалила новий закон про приватизацію державного майна, який був підписаний президентом Петром Порошенком у березні.

28 березня Фонд державного майна України затвердив список об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році. Раніше Фонд держмайна планував отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 млрд грн.