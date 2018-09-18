Мінфін позичив на внутрішньому ринку 256 мільйонів гривень

Мінфін на ОВДП-аукціоні залучив до держбюджету 143 млн грн і 4 млн дол.

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 142,833 млн грн і 4,009 млн дол.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій терміном обігу 91, 189 та 350 днів із середньозваженою дохідністю 18,5% річних.

Кошти, в доларах залучені за допомогою продажу облігацій на 273 і 399 днів з дохідністю 5,95% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 255,597 млн грн.

Довідка УНІАН. Станом на 18 вересня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 749,791 млрд грн, при цьому у власності Національного банку облігації на 348,104 млрд грн, або 46% їх загального обсягу.