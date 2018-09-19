Китай за місяць скоротив вкладення в держборг США майже на $8 мільярдів

Загальний обсяг вкладень Китаю у держборг США досягає $1,17 трлн.

Китай в липні скоротив інвестиції в американський держборг США на $7,7 млрд, випливає з даних Мінфіну США. При цьому КНР все ще утримує перше місце серед інвесторів в американські держоблігації.

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Загальний обсяг вкладень Китаю в держборг США досягає $1,17 трлн, передає «Комерсант».

Третє місце займає Японія. Ця країна, навпаки, збільшила вкладення в цінні папери США до $1,03 трлн. На третьому місці — Ірландія ($300 млрд).

Росія не входить в топ-30 лідерів. За липень вкладення РФ зменшилися на $3 млн — до $14,9 млрд.

Вчора, 18 вересня, президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових 10% мит на товари з Китаю обсягом $200 млрд. Китай у відповідь пообіцяв ввести додаткові мита на імпорт зі США обсягом $60 млрд.