ФДМ виконав річний план надходжень від оренди держмайна

За словами голови фонду, до кінця року загальна сума від оренди становитиме близько 1,5 млрд грн.

Фонд державного майна України виконав річний план надходжень від оренди державного майна, забезпечивши надходження до державного бюджету 1 млрд грн.

Читайте такожФонд держмайна очікує отримати 2 мільярди від малої приватизації

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив виконувач обов'язків голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

«Фонд випереджає планові показники надходжень на три місяці, і до кінця року загальна сума від оренди становитиме близько 1,5 млрд грн», - написав він.

При цьому Трубаров зазначив, що сьогодні існує величезна кількість об'єктів, що перебувають на балансі різних міністерств і відомств, які не використовуються, пустують, а могли б приносити гроші до бюджету. Тому він вкотре закликав балансоутримувачів активніше передавати такі об'єкти для оренди.

«Фонд також розробив новий, революційний, а головне - конкурентний і прозорий закон про оренду державного майна, який зменшує в рази документообіг, зменшує терміни і спрощує процедури передачі майна в оренду, мінімізує роль чиновника і закладає механізми боротьби з недобросовісними орендарями. Сподіваюся, що депутати за нього візьмуться ще цього року, адже прийняття цього закону обов'язково збільшить надходження від оренди», - написав Трубаров.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні уряду в травні Віталій Трубаров пообіцяв влітку виконати річний план з оренди держмайна, який становить 1 млрд грн.

Надходження до державного бюджету України від оренди державного майна за підсумками 2017 року становили 1,52 млрд грн.