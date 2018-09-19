ФДМ виконав річний план надходжень від оренди держмайна
Фонд державного майна України виконав річний план надходжень від оренди державного майна, забезпечивши надходження до державного бюджету 1 млрд грн.
Читайте такожФонд держмайна очікує отримати 2 мільярди від малої приватизації
Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив виконувач обов'язків голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.
«Фонд випереджає планові показники надходжень на три місяці, і до кінця року загальна сума від оренди становитиме близько 1,5 млрд грн», - написав він.
При цьому Трубаров зазначив, що сьогодні існує величезна кількість об'єктів, що перебувають на балансі різних міністерств і відомств, які не використовуються, пустують, а могли б приносити гроші до бюджету. Тому він вкотре закликав балансоутримувачів активніше передавати такі об'єкти для оренди.
«Фонд також розробив новий, революційний, а головне - конкурентний і прозорий закон про оренду державного майна, який зменшує в рази документообіг, зменшує терміни і спрощує процедури передачі майна в оренду, мінімізує роль чиновника і закладає механізми боротьби з недобросовісними орендарями. Сподіваюся, що депутати за нього візьмуться ще цього року, адже прийняття цього закону обов'язково збільшить надходження від оренди», - написав Трубаров.
Як повідомляв УНІАН, на засіданні уряду в травні Віталій Трубаров пообіцяв влітку виконати річний план з оренди держмайна, який становить 1 млрд грн.
Надходження до державного бюджету України від оренди державного майна за підсумками 2017 року становили 1,52 млрд грн.