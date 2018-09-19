Голова Мінфіну впевнена у виконанні плану з приватизації в 2019 році

Цьогоріч від приватизації планували отримати 21,3 мільярда гривень.

Виконуюча обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова впевнена, що в 2019 році Фонд держмайна виконає план по надходженнях від приватизації, який становить 17 мільярдів гривень, тоді як цьогоріч із запланованих від приватизації 21,3 мільярда гривень держбюджет отримав менше 1%.

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Про це вона сказала на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

"Ми впевнені, що як раз на 2019 рік ця цифра є реалістичною", - сказала вона.

За словами в. о. міністра, підставою для такого оптимістичного прогнозу є прийняття в цьому році нового закону про приватизацію, що передбачає залучення інвестиційних радників для продажу об'єктів великої приватизації.

Також Маркарова заявила, що план приватизації на цей рік виконано не буде, тому надходження від продажу держмайна, закладені в держбюджеті на 2018 рік, потрібно буде "перепозичити".

Присутній на засіданні голова Рахункової палати Валерій Пацкан зазначив, що в цьому році план з приватизації поки виконаний на 0,7%.

Як повідомляв УНІАН, Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації.