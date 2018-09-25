Apple завершила купівлю сервісу для розпізнавання музики Shazam

У компанії Apple відзначили, що Shazam буде й надалі працювати як на iOS, так і на Android.

Корпорація Apple завершила покупку популярного сервісу для розпізнавання музики Shazam.

"З великою любов'ю до музики та інновацій ми раді об'єднати наші команди, щоб дати користувачам ще більше можливостей відкривати, переживати і насолоджуватися музикою", - цитує сайт Apple віце-президента Apple Music Олівера Шуссера.

У компанії відзначили, що сервіс буде і далі працювати як на iOS, так і на Android. А в недалекому майбутньому додаток стане вільним від реклами.

За інформацією Apple, цей додаток завантажили вже більше 1 мільярда разів по всьому світу, а щодня він знаходить близько 20 мільйонів пісень.

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Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2017 року Apple підтвердила купівлю програми для розпізнавання музики Shazam. В Apple відзначили, що Shazam стане природною частиною стримінгового сервісу Apple Music і допоможе користувачам дізнаватися нові пісні. За оцінками видання TechCrunch, Apple заплатила 400 мільйонів доларів.

Британська компанія Shazam Entertainment Ltd. з моменту заснування залучила $143,5 млн інвестицій, випливає з даних Crunchbase. У вересні 2016 року Shazam Entertainment Ltd. вперше за 17 років свого існування отримала операційний прибуток, а її додаток завантажили більше одного мільярда разів.

Видання The Wall Street Journal зазначає, що прибуток приніс високий обсяг реклами. Рекламодавці, як уточнила газета, компанії платять за використання технології розпізнавання музики та зображень у своїх маркетингових кампаніях.

На початку серпня цього року капіталізація Apple досягла 1 трильйона доларів.