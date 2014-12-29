Українська біржа погодила з НБУ запуск ф'ючерсів на долар та золото

Національний банк України 19 грудня погодив для Української біржі зразки форм ф'ючерсних контрактів на курс долар США - українська гривня, а також на ціну однієї тройської унції золота, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

За словами голови правління Української біржі Олега Ткаченка, запуск подібних інструментів істотно розширить коло учасників торгів, створить додаткову ліквідність, у тому числі у фондовій секції біржі, оскільки у приватних та інституційних інвесторів з'являються нові можливості для реалізації своїх інвестиційних стратегій.

Як зазначили на біржі, регулярні торги ф'ючерсами на долар США і золото дозволять розширити лінійку фінансових інструментів, що торгуються на організованому ринку України. Крім того, ф'ючерсний контракт на долар США дасть суб'єктам реального сектору економіки інструмент для управління валютними ризиками.

За інформацією Української біржі, на даний момент зразки форм ф'ючерсних контрактів відправлені на реєстрацію в НКЦПФР, як тільки специфікації будуть зареєстровані, інструменти почнуть торгуватися на Українській біржі.

Як повідомляв УНІАН, фондова біржа ПФТС також отримала згоду Національного банку України на запуск валютного ф'ючерсу. Управління валютних операцій і аналізу фінансових ринків Національного банку України від 18 грудня узгодило зразкові форми ф'ючерсних контрактів на курс долара США - українська гривня, які на початку грудня надала біржа.