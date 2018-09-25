Будинок моди Versace продали за $2,1 мільярда

Раніше повідомлялося, що на великий італійський бренд претендували дві компанії - Michael Kors і Tiffany.

Італійський будинок моди Versace продан американської компанії Michael Kors за €1,83 мільярда ($2,12 мільярда), повідомляє ТАСС з посиланням на прес-реліз Michael Kors.

Читайте такожМодний будинок Versace відмовляється від використання натурального хутра

"Компанія Michael Kors оголосила сьогодні про підписання остаточної угоди про придбання всіх акцій італійського будинку моди Gianni Versace SpA на загальну суму в €1,83 мільярда", - йдеться в документі.

Раніше газета Corriere della Sera повідомляла про те, що великий італійський бренд претендували дві компанії - Michael Kors і Tiffany. Повідомлялося і про плани французької компанії Kering, проте її власник, мільярдер Франсуа Піно, вважає ціну занадто високою.

Michael Kors - американський бренд одягу, взуття, парфумерії та аксесуарів. Заснований Майклом Корсом в 1981 році.

Багато споконвічно італійські марки перейшли в іноземні руки, серед них Valentino, Bulgari, Ferre, Fendi і Gucci.

Модний будинок Versace був заснований в 1978 році італійським модельєром і дизайнером Джанні Версаче, який в 1997 році був застрелений серійним вбивцею на порозі власного будинку. Справа Версаче продовжила його молодша сестра Донателла.