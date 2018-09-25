Мінфін в черговий раз позичив гроші на внутрішньому ринку

Мінфін на ОВДП-аукціоні залучив до держбюджету 27 млн грн, 20 млн дол. і 1 млн євро. Гривневий еквівалент залучених коштів становить 634 млн грн.

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 26,707 млн грн, 20,132 млн дол. і 1,265 млн євро.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 84, 182, 280 і 343 дні з середньозваженою дохідністю 18,5% річних.

Кошти, в доларах залучені за допомогою продажу облігацій на 266 і 665 днів з дохідністю 5,95% річних.

Кошти в євро залучені на 427 днів з дохідністю 4,07% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становить 634,499 млн грн.

Довідка УНІАН. Станом на 25 вересня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 750,167 млрд грн, при цьому у власності Національного банку облігації на 348,104 млрд грн, або 46% їх загального обсягу.