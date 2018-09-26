Нацбанк послабить валютний контроль для нерезидентів

Це допоможе збільшити приплив іноземного капіталу на ринок державного боргу України.

Національний банк з 1 листопада послабить валютний контроль для покупки валюти нерезидентами з метою виведення з України іноземних інвестицій за результатами операцій з облігаціями внутрішньої державної позики.

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Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на заяву заступника голови НБУ Олега Чурия під час зустрічі з керівниками найбільших банків.

«Разом із законом про номінального утримувача та відкриттям рахунку міжнародного розрахункового депозитарію в депозитарії НБУ це допоможе збільшити приплив іноземного капіталу на ринок державного боргу України», - зазначив Чурий.

Також він розповів про імплементацію Закону України «Про валюту і валютні операції», анонсуючи публікацію фінальної версії оновлених нормативно-правових документів, які набирають чинності одночасно з введенням в дію закону, після обговорення з банківським та експертним співтовариством на початку січня.

Довідка УНІАН. Верховна Рада 21 червня 2018 року прийняла Закон України «Про валюту і валютні операції», який водиться в дію з 7 лютого 2019 року.

За інформацією НБУ, введення закону в дію розширить граничний термін розрахунків за експортно-імпортними контрактами до 365 днів, скасує валютний нагляд для експортно-імпортних операцій на суму до 150 тис. грн і санкції у формі заборони на ведення зовнішньоекономічної діяльності.

Також закон скасовує індивідуальні валютні ліцензії і дозволяє онлайн-покупку валюти фізичним особам.