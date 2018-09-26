Ernst&Young оцінила держпакет акцій "Центренерго" в 6 мільярдів

У доларовому еквіваленті стартова ціна держпакету акцій становить $225,48 мільйона.

Радник з приватизації ПАТ "Центренерго" аудиторсько-консалтингова компанія Ernst & Young оцінила належить державі 73,8%-вий пакет акцій підприємства в 5,985 мільярда гривень (225,48 мільйона доларів).

Читайте такожГолова Мінфіну впевнена у виконанні плану з приватизації в 2019 році

Про це йдеться в інформації про фіскальні ризики та їх потенційний вплив на державний бюджет в 2019 році, опублікованій на сайті Міністерства фінансів.

Згідно з документом, у 2018 році з всіх об'єктів приватизації може бути проданий пакет акцій "Центренерго".

"З урахуванням строків погодження Фондом державного майна умов договорів з радниками і узгодження обраних на конкурсах радників Кабінетом міністрів, підготовка до приватизації зазначених товариств може початися лише в кінці 2018 - початку 2019 року. Таким чином, в 2018 році може бути проданий пакет акцій розміром 78,289% статутного капіталу "Центренерго". Станом на серпень 2018 року компанія (Ernst & Young - УНІАН) визначила початкову ціну пакета акцій зазначеного товариства в сумі 5,985 мільярда гривень (225,48 мільйона доларів)", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Кабінет міністрів затвердив графік підготовки до приватизації "Центренерго", згідно з яким проведення конкурсу з продажу пакета акцій підприємства відбудеться наприкінці листопада цього року.

10 травня Кабінет міністрів затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік.

"Центренерго" потрапила в число об'єктів великої приватизації на цей рік, причому саме з неї планують розпочати цей процес.

Аудиторсько-консалтингова компанія Ernst & Young є радником з приватизації "Центренерго".

Довідка УНІАН. "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. "Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.