Україна виплатила $110 мільйонів позики з погашенням в 2032 році

Україна у вересні 2017 року успішно розмістила облігації зовнішньої держпозики на $3 мільярди під 7,375% річних.

Україна виплатила 110 мільйонів доларів купона по 15-річними облігаціями зовнішньої державної позики, розміщеним у вересні 2017 року.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів України.

Україна у вересні 2017 року успішно завершила розміщення облігацій зовнішньої державної позики на 3 мільярди доларів під 7,375% річних. В результаті операції на рахунки Держказначейства надійшли кошти в обсязі 1,32 мільярда доларів США, а решту коштів у розмірі 1,68 мільярда доларів США були спрямовані на викуп облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення в 2019 і 2020 роках.

Цей випуск став першим в історії нашої країни з точки зору терміну запозичення і обсягу залучених коштів, а також першим самостійним виходом України на зовнішні ринки капіталу після Революції гідності без гарантій США, як було в 2014-2016 роках, і без політичних домовленостей, як в 2013 році при отриманні "кредиту Януковича".

Довідка УНІАН. Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за січень-серпень 2018 року скоротився на 1,9% в доларовому еквіваленті - до 74,85 мільярда доларів, що на 1,2% в гривневому еквіваленті становить 2,117 до трильйона гривень.