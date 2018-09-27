Столичний торговий центр «Гулівер» виставили на продаж за 18 мільярдів

Аукціон призначено на 16 жовтня.

Державне підприємство СЕТАМ (OpenMarket) виставило на продаж права вимоги за кредитним договором, забезпеченням у якому виступає багатофункціональний комплекс «Гулівер» у Києві, зі стартовою ціною 18,177 млрд гривень.

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Відповідні дані оприлюднено на сайті держпідприємства.

Згідно з інформацією, продаються права вимоги на земельну ділянку загальною площею 1,1379 га і розташований на ній торгово-офісний комплекс із об'єктами громадського призначення та паркінгом загальною площею 151 805,3 кв. м за адресою: м. Київ, площа Спортивна.

Крім того, до лоту входить земельна ділянка площею 0,1133 га, призначена для будівництва, експлуатації та обслуговування торгово-офісного комплексу з об'єктами громадського призначення та паркінгом за вказаною адресою.

До стартової ціни включено залишок кредитної заборгованості станом на дату проведення торгів. Крок аукціону становить 181,769 млн грн, а гарантійний внесок - 908,849 млн грн.

Аукціон призначено на 16 жовтня. Кінцевий термін подачі заявок - 15 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року Шевченківський райсуд Києва за поданням столичної прокуратури наклав арешт на багатофункціональний комплекс «Гулівер».

10 січня 2017 року Апеляційний суд Києва визнав незаконним і скасував арешт, а вже 18 січня 2017 року Генеральна прокуратура України повторно заарештувала столичний бізнес-центр.