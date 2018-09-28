У США Ілона Маска звинуватили в шахрайстві з цінними паперами

На фоні цієї інформації акції Tesla впали на 12%.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватили засновника Tesla Ілона Маска у шахрайстві.

Претензії комісії пов'язані з твітами Маска від 7 серпня, коли він заявив про готовність викупити акції компанії з ринку по 420 доларів, пише УП з посиланням на Reuters.

Посилаючись і на інші повідомлення Маска у Twitter, комісія вважає, що бізнесмен ввів в оману інвесторів, коли писав про знайденого інвестора, який готовий профінансувати викуп акцій. Регулятори заявляють, що у засновника Tesla не було підстав робити такі заяви.

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"Ні статус знаменитості, ні репутація технологічного новатора не передбачають звільнення від федеральних законів про цінні папери", - заявив співдиректор SEC Стефані Авакян на прес-конференції, на якій він повідомив про звинувачення проти Маска.

Як йдеться у заяві SEC, Маск "знав або безрозсудливо не знав" про те, що його твіти є помилковими і вводять в оману, оскільки він ніколи не обговорював таку транзакцію з будь-яким джерелом фінансування.

Повідомляється, що справа Маска з'явилась в картотеці суду Манхеттена. На фоні цієї інформації акції Tesla впали на 12%.

Зазначається, що звинувачення комісії спрямовані на накладення цивільного штрафу та інших засобів правового захисту, оскільки SEC не має кримінально-виконавчої сили.

"Я глибоко засмучений і розчарований цією невиправдананою дією SEC", - прокоментував звинувачення Маск. Він додав, що "завжди ухвалював рішення в інтересах правди, прозорості та інвесторів".

Раніше УНІАН повідомляв, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США проводить поглиблене розслідування щодо Tesla Inc. через заяву глави компанії Ілона Маска про плани викупу акцій компанії.

Раніше, 7 серпня, Ілон Маск опублікував в Twitter повідомлення, в якому заявив про готовність викупити акції в інвесторів за ціною $420 за акцію. Після цього група акціонерів компанії подала позов проти бізнесмена, мотивуючи це тим, що вони понесли втрати від опублікованій засновником компанії недостовірної інформації. Комісія з цінних паперів зацікавилася, чому Маск повідомив про це не в офіційному документі, який за правилами подається в комісію.