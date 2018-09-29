Польща увійшла до групи 25 найбільш розвинених світових ринків

Польща – це перший та поки єдиний ринок з Центрально-Східної Європи, що увійшов до групи розвинутих держав.

Польща офіційно увійшла до групи 25 найбільш розвинених світових ринків за класифікацією агентства FTSE Russell.

Рішення оголосили рік тому, а від сьогодні воно набуло чинності. Відтепер Польща є у тій самій групі, що і США, Японія та Німеччина, пише Польське Радіо.

Польща – це перший та поки єдиний ринок з Центрально-Східної Європи, що увійшов до групи розвинутих держав. У спостережницький перелік FTSE Russell Польща потрапила сім років тому. Перекласифікація визначається врегулюванням стандартів та правил, за якими працює бізнес, інфраструктурою та якістю ринку капіталу. Тридцять сім польських компаній були включені до індексу розвинених країн.

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Церемонія прийняття Польщі до групи 25 розвинених держав відбулася на Лондонській фондовій біржі. У ній взяли участь представники польської біржі та підприємництва.

Як зазначив президент Варшавської фондової біржі Марек Дєтль, перехід від країн, що розвиваються, у групу країн з розвиненим ринком зайняв 27 років. За цей час Польщі вдалося врегулювати стандарти і правила, за якими працює бізнес, поліпшити інфраструктуру і якість ринку капіталу.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Польщі на чверть зменшилася кількість запрошень на роботу для українців. Головними причинами скорочення є зміна трудового законодавства, запровадження безвізового режиму з Україною та відтік сезонних працівників з України далі на захід.