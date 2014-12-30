Мінфін випустив п'ятий транш ПДВ-облігацій на 55,4 млн гривень

Міністерство фінансів України 29 грудня здійснило п'ятий випуск облігацій внутрішньої державної позики для оформлення відшкодування податку на додану вартість на суму 55,420 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, випуск облігацій здійснено згідно з реєстром сум податку на додану вартість, задекларованих до відшкодування до 1 січня 2014 року і підтверджених за результатами перевірок Державною фіскальною службою України, до якого увійшли 35 платників податків.

Погашення боргу за облігаціями здійснюється до 23 грудня 2019 року кожні шість місяців у розмірі 10% номінальної вартості, яка за однієї облігації становить 1 тис. грн. Відсотки за облігаціями виплачуватимуться двічі на рік - у червні та грудні, починаючи з червня 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін 21 травня ухвалив рішення випустити ПДВ-облігації номінальною вартістю 1 тис. грн, терміном обігу 5 років і ставкою купона на рівні облікової ставки НБУ. 20 червня Кабмін визначив граничний обсяг випуску ПДВ-облігацій на рівні 7 млрд грн.

Перший транш ПДВ-облігацій на 3,5 млрд грн Мінфін випустив 8 липня, другий на 2,2 млрд грн - 29 липня, третій на 955 млн грн - 21 серпня, четвертий на 125,314 млн грн - 6 жовтня.