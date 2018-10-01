"Укроборонпром" пустить з молотка частину своїх заводів

У власності держави залишаться понад 80 заводів, конструкторських бюро і науково-виробничих комплексів.

Державний концерн "Укроборонпром" сформував список оборонних підприємств, які планується передати в управління Фонду державного майна України для подальшої приватизації.

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Про це повідомила прес-служба держконцерну.

"Вже зараз сформовано перелік підприємств, які будуть передаватися до Фонду державного майна України. Це виключно непрофільні підприємства, які займаються випуском продукції цивільного призначення або ще в 90-х припинили всяке виробництво", - сказано в повідомленні.

В держконцерні зазначили, що на першому етапі планується передати Фонду держмайна близько десяти підприємств, на яких сумарно в штаті знаходиться близько 300 працівників.

Як сказано в повідомленні, Фонд держмайна вже передано пропозицію щодо приватизації держпідприємства "171 Чернігівський ремонтний завод", який більше десяти років не мав замовлень і тільки після 2014 року виконав одиничний ремонт автомобільної техніки військового призначення. Крім того, держконцерн пропонує приватизувати держпідприємство "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод", яке з 2014 року перебуває у стані санації.

В "Укроборонпромі" зазначили, що з 131 підприємства, що входить до складу концерну, точно не будуть продані ті, що з 2014 року оновлювали виробничі потужності, залучали високопрофесійні кадри і поставляли свою продукцію в Збройні сили України та інші силові відомства, а також мають чіткий план подальшого розвитку.

"Тобто більше 80 заводів, конструкторських бюро і науково-виробничих комплексів, які займаються випуском, модернізацією, ремонтом озброєння і випуском комплектуючих до нього, залишаться у власності держави і складі ДК "Укроборонпром", - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.