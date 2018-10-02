У Кабміні підрахували, скільки грошей вже заробили на малій приватизації

Надходження від малої приватизації перевищили 173 млн грн.

Надходження від малої приватизації станом на 1 жовтня перевищили 173 млн грн. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

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За інформацією, наданою чиновником, на майданчику «Prozorro.Продажі» вже відбулося 150 успішних аукціонів із продажу держактивів, які належать до об'єктів малої приватизації.

На даний момент у системі «Prozorro.Продажі» перебуває 1071 об'єкт малої приватизації, їхня стартова ціна перевищує 841 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Фонд державного майна України затвердив список із майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році.

10 травня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продажу об'єктів малої приватизації.

На початку липня акредитацію для проведення малої приватизації отримали десять електронних майданчиків.

10 серпня Фонд державного майна України оголосив аукціони за 147 об'єктами малої приватизації, стартова вартість яких становить 70 млн грн.

Фонд держмайна очікує отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 млрд грн.

До групи малої приватизації входять об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, номінальна вартість яких не перевищує 250 млн грн.