Держпідприємство СЕТАМ продало найдорожчий лот з моменту запуску своєї роботи

Чеський експортний банк купив цегельний завод у Київській області за 170 млн грн.

Державне підприємство СЕТАМ (OpenMarket) продало найдорожчий лот у своїй історії - комплекс будівель Кузьминецького цегельного заводу (с. Кузьминці, Кагарлицький р-н, Київська обл.) за 170 млн грн, повідомляється в прес-релізі OpenMarket.

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Згідно з інформацією держпідприємства, продавцем виступив Чеський експортний банк (CEB), чиї інтереси в Україні представляє «Адвокатська компанія Гвоздій і Оберкович».

На аукціон було виставлено комплекс будівель цегельного заводу площею понад 15 тис. кв. м, земельна ділянка площею 3,0087 га та рухоме майно (обладнання та устаткування).

«Продаж заводу - чергове підтвердження ефективності OpenMarket для реалізації банківського майна. Адже це найбільша сума, яку отримував за один лот будь-який вітчизняний державний електронний аукціон. Загалом, ми продали непрофільних банківських активів більш ніж на 700 млн грн. І будемо далі розвивати співробітництво з банками», - зазначив генеральний директор держпідприємства СЕТАМ Віктор Вишньов.

Довідка УНІАН. Чеський експортний банк - спеціалізована банківська установа, створена для державної підтримки експорту, прямим і непрямим власником якого є держава. Банк був заснований в 1995 році та є частиною системи державної експортної політики Чеської Республіки.

Державне підприємство «Система електронних торгів арештованим майном» (СЕТАМ) працює з 26 жовтня 2015 року. До цього система електронних торгів СЕТАМ працювала в експериментальному режимі в трьох областях з 1 травня 2014 року. У вересні 2017 року держпідприємство СЕТАМ змінило назву електронного майданчика для торгів на OpenMarket.

OpenMarket - електронний майданчик для проведення торгів майном, заарештованим Державною виконавчою службою України.