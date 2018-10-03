Кабмін хоче продати провідного виробника електроенергії в Україні мінімум за 6 мільярдів гривень

Конкурс з продажу пакета акцій підприємства відбудеться наприкінці листопада цього року.

Стартова ціна державного пакета акцій енергогенеруючої компанії «Центренерго» становить 5,984 млрд грн.

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Про це йдеться в затверджених сьогодні на засіданні Кабінету міністрів умовах приватизації підприємства, повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

Він також додав, що упродовж трьох днів постанову Кабміну буде доопрацьовано, щоб внести туди умови продажу, які будуть обов'язковими для виконання майбутнім власником держпакета акцій підприємства.

Як повідомляв УНІАН, радник з приватизації ПАТ "Центренерго" аудиторсько-консалтингова компанія Ernst & Young оцінила 73,8%-ний пакет акцій підприємства, який належить державі, в 5,985 млрд грн (225,48 млн дол.).

На початку вересня Кабінет міністрів затвердив графік підготовки до приватизації «Центренерго», згідно з яким проведення конкурсу з продажу пакета акцій підприємства відбудеться наприкінці листопада цього року.

10 травня Кабінет міністрів затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік.

«Центренерго» потрапила в число об'єктів великої приватизації на цей рік, причому саме з неї планують почати цей процес.

Аудиторсько-консалтингова компанія Ernst & Young є радником з приватизації «Центренерго».

Довідка УНІАН. «Центренерго» є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська і Трипільська, їхня сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. «Центренерго» поставляє електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.