Російський олігарх хоче продати виробника Моршинської - ЗМІ

Альфа-груп розглядає можливість продажу IDS Borjomi.

Структури Альфа-груп російських мільярдерів Михайла Фрідмана та Германа Хана ведуть переговори зі швейцарської Nestle про продаж їй IDS Borjomi International.

Читайте такожБізнес РФ в Україні процвітає на тлі потужних антиросійських санкцій США – ЗМІ (відео)

Про це повідомляє Комерсант із посиланням на джерела.

Як стверджує один зі співрозмовників, домовленість про угоду майже досягнута. Фрідман початково хотів продати IDS Borjomi саме Nestle, зазначає топ-менеджер одного з російських виробників напоїв. Але, за даними іншого джерела, в переговорах бере участь також Coca-Cola. Близьке до переговорів джерело підтвердило її інтерес до IDS Borjomi.

IDS Borjomi - один з найбільших виробників бутильованої води в Євразії. Керує дев'ятьма заводами в Росії, в Україні та в Грузії.

Портфель брендів включає Borjomi, Святе джерело, Моршинську.

У 2017 році продажі компанії становили близько 1,5 мільярда літрів. Структури Альфа-груп придбали контрольний пакет IDS Borjomi в 2013 році у Salford Capital Partners Inc., близькою до Бориса Березовського і спадкоємців його бізнес-партнера Бадрі Патаркацишвілі.

Через фонд VDP вона керувала 87,34% IDS Borjomi.

За даними Forbes, структури Альфа-груп отримали 55,8% IDS Borjomi, у спадкоємців Патаркацишвілі залишилося 37,2%, решта - у міноритаріїв з Грузії та України.

Як зазначає видання, на момент операції джерела Forbes оцінювали 100% IDS Borjomi приблизно в 500 мільйонів доларів, значить, 55,8% компанії могли коштувати близько 280 мільйонів доларів.

В Україні IDS Borjomi продає бутильовану воду під торговими марками AquaLife, Borjomi, Аква Няня, Миргородська, Моршинська, Трускавецька.