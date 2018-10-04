Apple очолила рейтинг найдорожчих брендів світу

Найбільш швидкозростаючим брендом визнана компанія з продажу товарів і послуг в Інтернеті - Amazon.

Американська компанія з виробництва комп'ютерної техніки і програмного забезпечення Apple посіла перше місце в рейтингу найдорожчих брендів світу за підсумками 2018 року.

Про це свідчать дані звіту консалтингової агенції Interbrand, яке проводить щорічне дослідження «Кращі глобальні бренди».

Як зазначається, протягом шести років Apple і Google займають верхні позиції рейтингу. У поточному році вартість бренду Apple зросла на 16% - до 214,5 млрд дол., а вартість бренду Google - на 10%, до 155,5 млрд дол.

Третю позицію зайняла компанія Amazon, вартість бренду якої зросла на рекордні 56% - до 100,8 млрд дол.

Наступними в рейтингу виявилися компанія Microsoft з вартістю бренду 92,7 млрд дол., Coca-Cola - 66,3 млрд дол., Samsung - 59,9 млрд дол., Toyota - 53,4 млрд дол., Mercedes-Benz – 48,6 млрд дол., Facebook - 45,2 млрд дол., McDonald's - 43,4 млрд дол.

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До п'ятірки найбільш швидкозростаючих брендів, крім Amazon, увійшли компанії Netflix (45%) і Gucci (30%).

Сукупна загальна вартість ТОП-100 перевищує поріг у 2 трлн дол, що на 7,7% більше, ніж у 2017 році.

Довідка УНІАН. Interbrand - консалтингове агентство в галузі брендингу. Є дочірнім підприємством Omnicom Group. Засноване Джоном Мерфі в Лондоні в 1974 році. Компанія найбільш відома своїм щорічним дослідженням, в якому оцінюють ТОП-100 найдорожчих брендів світу: вартість, зростання акцій тощо; при складанні рейтингу враховуються бренди, власники яких ведуть бізнес мінімум на трьох континентах і отримують не менш як третину виручки за межами рідної країни.