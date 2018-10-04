Велика приватизація переноситься на наступний рік

За словами голови Фонду держмайна, продаж майже всіх об'єктів великої приватизації в Україні відбудеться в 2019 році. До кінця цього року планується приватизувати лише «Центренерго».

Фонд державного майна України планує, що практично по всіх об'єктах великої приватизації конкурси з продажу відбудуться у 2019 році, а не цього року, як говорилося раніше.

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Про це на засіданні Спеціальної комісії Верховної Ради України з питань приватизації заявив в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

«Ми вже можемо констатувати факт, що з тих об'єктів великої приватизації, які ми намітили, за більшістю з них процес приватизації переноситься на 2019 рік», - сказав він.

За словами Трубарова, цього року, швидше за все, вдасться приватизувати лише «Центренерго», щодо якого Кабінет міністрів цієї середи затвердив стартову ціну та умови продажу. Конкурс із приватизації держпакета акцій цього підприємства має відбутися наприкінці листопада або початку грудня цього року.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, до якого увійшло 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств.

3 жовтня на своєму засіданні Кабмін встановив стартову ціну держпакета акцій «Центренерго» в 5,98 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Центренерго» є одним із провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їхня сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. «Центренерго» постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.