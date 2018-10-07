Твіт Маска обвалив акції Tesla

Маск висміяв Комісію з цінних паперів і бірж США

Повідомлення Ілона Моска в Twiiter, в якому він висміяв Комісію з цінних паперів і бірж США, викликало різке падіння акцій компанії Tesla.

Акції компанії впали на 7%, передає "Новое время" з посиланням на біржу Nasdaq.

Нагадаємо, Ілон Маск пожартував у своєму Twitter над комісією з цінних паперів і бірж США, якій він виплатив штраф 20 мільйонів доларів. У своєму повідомленні він назвав департамент Шахрайською комісією зі збагачення.

Читайте такожРозслідування через твіт Маска обвалило акції Tesla

Як відомо, комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила засновника Tesla Ілона Маска у шахрайстві.

Комісія вважає, що бізнесмен ввів в оману інвесторів, коли писав про знайденого інвестора, який готовий профінансувати викуп акцій. Регулятори заявляють, що у засновника Tesla не було підстав робити такі заяви.