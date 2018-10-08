США заарештували нерухомість російського олігарха Дерипаски - ЗМІ

Серед об'єктів нерухомості, на які діє заморожування активів, — будинок у Нью-Йорку, де живе колишня дружина Романа Абрамовича.

Влада США заморозила активи бізнесмена Олега Дерипаски, серед яких особняки в Нью-Йорку та Вашингтоні, пише New York Post з посиланням на чиновників Мінфіну США.

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За даними видання, в Нью-Йорку бізнесменові належить особняк, розташований на 64-й вулиці в Іст-Сайді на Манхеттені, поруч із Центральним парком.

Співрозмовники газети також розповіли, що влада США веде переговори з Дерипаскою про відмову від активів у Європі, на які також можуть поширитися санкції, передає РБК.

Незважаючи на арешт активів, бізнесмен домовився з владою США, щоб у згаданих будинках жили діти та колишня дружина іншого олігарха Романа Абрамовича, пише видання. У вересні газета повідомляла, що останній передав своїй екс-дружини Дарії Жуковій активи в цьому районі Манхеттена на суму понад $90 млн. Видання вказує, як домашню адресу Жукова вказала 11 East 64th St. — актив за цією адресою був заморожений.

Нерухомість у Нью-Йорку — п'ятиповерховий будинок, яким раніше володів арт-дилер Алек Вільденштейн, — Дерипаска купив у 2008 році за $42,5 млн, посилається газета на дані реєстру нерухомості.

Жукова дружить з дочкою президента США Іванкою Трамп, разом з Абрамовичем вони часто проводили час з Іванкою та її чоловіком Джаредом Кушнером, йдеться в статті.

Санкції щодо Дерипаски і його компанії UC Rusal і групи En+, а також стосовно ще двох десятків російських чиновників і бізнесменів, були введені на початку квітня. Громадянам США заборонено вести з ними бізнес, активи фігурантів списку в США повинні бути заморожені.

Пізніше в американському Мінфіні заявили, що обмеження з компаній можуть бути зняті, якщо Дерипаска відмовиться від контролю над ними, тобто покине разом із залежними особами раду директорів і знизить свою частку до рівня нижче 50%.

Наприкінці вересня влада США продовжила до 12 листопада термін, протягом якого американські інвестори повинні позбутися активів, пов'язаних з En+ і UC Rusal. ЗМІ також писали, що En+ досягла «значного прогресу» з владою США у питанні зняття санкцій.