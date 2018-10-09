З моменту запуску в Україні малої приватизації вдалося продати 84 об'єкти

Загальне збільшення вартості лотів під час аукціонів становило понад 100%.

З моменту запуску в Україні продажу об'єктів малої приватизації вдалося реалізувати 84 об'єкти на загальну суму 84 мільйони гривень, а загальне збільшення вартості лотів під час аукціонів становило понад 100%.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

"Найближчим часом відбудеться ще 74 аукціони зі стартовою ціною понад 420 мільйонів гривень", - написав він.

Також він зазначив, що аукціони по 151 об'єкту зі стартовою ціною майже 55 мільйонів гривень не відбулися, тому ці лоти виставлять на повторні торги з 50%-ю знижкою з покроковим збільшенням ціни.

За словами Трубарова, об'єкти, які знаходяться у задовільному стані і розташовані поруч з великими містами, продаються з першого разу із збільшенням ціни в рази.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Фонд державного майна України затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році.

10 травня на засіданні Кабінету міністрів було прийнято пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продажу об'єктів малої приватизації.

На початку липня акредитацію для проведення малої приватизації отримали десять електронних майданчиків.

10 серпня Фонд державного майна України оголосив аукціони з 147 об'єктів малої приватизації, стартова вартість яких становить 70 мільйонів гривень.

Фонд держмайна очікує отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 мільярда гривень.

До групи малої приватизації входять об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, номінальна вартість яких не перевищує 250 мільйонів гривень.