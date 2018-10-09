Вартість Tesla за тиждень впала на $10 мільярдів

Акції виробника електрокарів різко подешевшали через позов американської Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) після повідомлення Ілона Маска про плани зробити компанію приватною.

Акції американського виробника електромобілів Tesla Inc. до закриття вчорашніх торгів опинилися на мінімумі з березня 2017 року.

Читайте такожУ США Ілона Маска звинуватили в шахрайстві з цінними паперами

Про це повідомляють "Вести.Економіка".

"Акції компанії знижувалися в ціні п'яту сесію поспіль і впали в понеділок, на 4,3% до мінімуму більш ніж за 18 місяців. При цьому за тиждень ринкова капіталізація Tesla скоротилася більш ніж на 10 мільярдів доларів", - йдеться в сообщениии.

Зазначається, що акції виробника електрокарів різко подешевшали через позов, поданий американською Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) після повідомлення засновника компанії Ілона Маска про плани зробити компанію приватною. Відомство вважає, що він навмисно ввів акціонерів в оману.

Пізніше твіти Маска з випадами проти SEC, яку він назвав "комісією зі збагачення спекулянтів" (Shortseller Enrichment Commission), надали додатковий тиск на акції Tesla.

Недоречне порівняння компанії із збанкрутілим в час фінансової кризи 2008 року банком Lehman Brothers Holdings Inc. ще більше знизило її капіталізацію.

Інвестори продовжують карати Tesla, незважаючи на те, що її Model 3 стає одним з найбільш популярних седанів в Америці. В минулому кварталі компанії вдалося перевищити прогнози щодо поставок електромобілів.