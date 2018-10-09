Мінфін позичив на внутрішньому ринку 6 мільярдів гривень

Міністерство ОВДП-аукціоні залучив до держбюджету 1,5 млрд грн, 127 млн дол. і 30 млн євро.

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,476 млрд грн, 127 млн дол. і 30 млн євро.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучено від продажу облігацій строками обігу 70, 175, 266 і 546 днів із середньозваженою дохідністю 19%, 18,5%, 18,5% і 18,5% річних, відповідно.

Кошти в доларах залучено за допомогою продажу облігацій на 252, 462 і 477 днів із дохідністю 7%, 7,5% і 7,5% річних, у євро - 238 днів із дохідністю 4,6% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 6,016 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 8 жовтня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 748,233 млрд грн, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на 348,100 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.