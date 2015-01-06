Європейські індекси зростають на рішенні Саудівської Аравії підняти ціну нафти для Азії

Найбільші фондові ринки Євросоюзу 6 січня почали свою роботу з росту котирувань на тлі новини про те, що Саудівська Аравія збільшила ціни на свою нафту для споживачів в Азії, передає ТАСС.

Так, головний індекс Лондонської біржі вже збільшився на 0,05% - до 6420,43 пунктів, Франкфуртської - на 0,14%, до 9486,36 пунктів, Паризької - на 0,04%, до 4112,83 пунктів.

Повідомлення про те, що Ер-Ріяд підвищує з лютого відпускні ціни для азіатського ринку, призвело до зростання курсу акцій європейських енергетичних компаній. Так, акції ВР збільшилися в ціні на 0,35%, Royal Dutch Shell - на 0,04%, Total - на 0,41%.

Читайте такожМіністр нафти Кувейту розповів, коли почнуть зростати ціни на "чорне золото"Між тим, акції Societe Generale впали при початку операцій на 0,75%, BNP Paribas - на 0,58%.