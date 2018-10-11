Обвал на фондовому ринку США потягнув за собою азіатські біржі

Основні індекси Китаю, Японії та Кореї опинилися в червоній зоні слідом за обвалом на фондовому ринку США.

Слідом за падінням котирувань на американському фондовому ринку в мінус пішли і азіатські ринки. Вранці шанхайський індекс CSI 300 опустився більш ніж на 4%, гонконгський Hang Seng — більш ніж на 3%, японський Topix — майже на 3,5%, Nikkei 225 — на 4%, корейський Kospi — більш ніж на 3,5%, свідчать дані торгів. Азіатський індекс MSCI (не враховує Японію) просів на 3,86%.

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Майже на 7% впали акції великого китайського телекомунікаційного холдингу Tencent, що торгуються в Гонконгу. Акції японського IT-гіганта SoftBank просіли на 6%. Падіння зачепило і UC Rusal, акції якої торгуються в тому числі на гонконгській біржі: папери компанії подешевшали більш ніж на 6%, пише РБК.

На фондових ринках почався різкий розпродаж, пов'язаний із попередженнями МВФ про ризики фінансової стабільності та торгових розбіжностей, сказали Reuters аналітики Australia and New Zealand Banking Group, четвертого за величиною банку Австралії.

Разом з азіатськими ринками падає і новозеландський, відзначає WSJ, індекс NZX 50 просів на 3,6%, що стало максимальним падінням за десять років — з 16 жовтня 2008 року.

У середу в США в мінус пішли основні біржові індекси, включаючи NASDAQ 100, S&P 500 і Dow Jones. Останній, зокрема, втратив понад 800 пунктів, в кінці сесії зупинившись на позначці 25598,74 пункту. Причинами падіння стали побоювання інвесторів, пов'язані з наслідками торгової війни Вашингтона і Пекіна, а також зростання прибутковості облігацій Мінфіну.

Падіння котирувань в США також пов'язано з тим, що 26 вересня ФРС в третій раз за рік підняла ключову ставку до діапазону 2-2,5%. Це призвело до масового розпродажу казначейських облігацій, в результаті чого їх дохідність виявилася вище 3%, відзначає Financial Times.

«Я думаю, ФРС зійшла з розуму», — прокоментував журналістам падіння американських індексів президент США Дональд Трамп. Пізніше він додав, що не вважає причиною падіння індексів торговельну війну з Китаєм.