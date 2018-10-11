Європейські фондові індекси впали на 20-місячні мінімуми

Всі сектори в Європі торгувалися на негативній території на початку сесії, при цьому основний удар припав на акції технологічних компаній.

Європейські фондові індекси в четвер знизилися до мінімальних рівнів за більш ніж 20 місяців слідом за падінням ринку акцій США на тлі занепокоєння щодо зростання дохідності американських облігацій, яке спровокувало масштабний розпродаж ризикових активів.

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Всі сектори в Європі торгувалися на негативній території на початку сесії, при цьому основний удар припав на акції технологічних компаній, повідомляє Рейтер.

Індекс технологічного сектора знизився на 1,8 відсотка, незважаючи на зростання акцій Ingenico на 11,3 відсотка, після того як французька банківська група Natixis повідомила, що розглядає можливість об'єднання своїх активів з активами Ingenico.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 до полудня опустився на 1,7 відсотка, досягнувши мінімального рівня з кінця січня 2017 року. Всі основні фондові індекси Європи втратили більше 1 відсотка.

У лідерах падіння серед компонентів STOXX опинилися акції британської рекрутингової компанії Hays, які подешевшали на 11,4 відсотка, після того як вона відзвітувала про уповільнення темпів зростання комісійних через зміцнення фунта стерлінгів.