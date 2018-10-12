Мінфін позичив ще 5 мільярдів гривень

Міністерство ОВДП-аукціоні залучило до держбюджету 50 млн грн і 176 млн дол.

Міністерство фінансів України на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 50,568 млн грн і 175,930 млн дол.

Читайте такожДержборг України скоротився в доларах, але зріс у гривні

Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені від продажу облігацій терміном обігу 68 днів із середньозваженою дохідністю 19% річних, кошти в доларах - 250, 475 і 110 днів із дохідністю 7%, 7,5% і 5,77% річних, відповідно.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 4,977 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 12 жовтня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 751,749 млрд грн, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на 348,100 млрд грн, або 46% їхнього загального обсягу.