Уже третя біржа торгуватиме валютними ф'ючерсами

Згідно з повідомленням, зокрема, було узгоджено зразкові форми термінових контрактів на різні базові показники - як офіційні курси, встановлені НБУ, так і середньозважені курси на міжбанківському ринку, а також курси, визначені з урахуванням спот-котирувань, що публікуються інформаційним агентством Thomson Reuters.

За даними прес-служби, форми термінових контрактів передано на погодження до Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстрація документів у комісії очікується найближчим часом.

«Сподіваємося, що диверсифіковані за базовими показниками і способами розрахунків специфікації, при підготовці яких був врахований досвід і побажання інвестиційного співтовариства (представників регуляторів, банків, членів ACI Ukraine тощо), дозволять оперативно запустити цей ринок. За результатами численних навчальних торгів та презентацій уже у значного кола учасників ринку є практичні навички і комплексне розуміння особливостей роботи на терміновому валютному ринку. Тому зацікавленим операторам на початку року буде доцільно прискорити доступ до торгів і розрахунків», - цитуються в повідомленні слова директора біржі Станіслава Шишкова.

Читайте такожНа українському фондовому ринку запускають ф'ючерси на купівлю-продаж валютиЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою №793 від 4 грудня затвердив порядок узгодження типових (зразкових) форми деривативів для торгівлі ними на фондових біржах. У відповідності із затвердженим порядком, для проведення торгів деривативами, базовим активом яких є валютні цінності, курс іноземної валюти (банківських металів) до гривні, відсоткові ставки або індекси, фондова біржа зобов'язана погоджувати з НБУ типові (зразкові) форми деривативів за кожним із видів до початку торгівлі.

У грудні минулого року фондові біржі ПФТС і Українська біржа отримали згоду Нацбанку на торгівлю зазначеними паперами.

Довідка УНІАН. Фондова біржа «Перспектива» працює на ринку України з 2006 року. Чистий прибуток біржі за підсумками 2013 року становить 20 тис. грн.