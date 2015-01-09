Імовірність дефолту Росії сильно зросла через обвал нафти й рубля

Прибутковість держоблігацій Росії є однією з найвищих серед паперів країн, що розвиваються, і становить для номінованих у доларах бондів із терміном погашення у вересні 2023 року близько 7%, повідомляє РБК із посиланням на агентство Bloomberg.

Прибутковість аналогічних держоблігацій Лівану становить 5,9%, і це при тому, що кредитний рейтинг Лівану від S&P знаходиться на шість сходинок нижче російського рейтингу BBB-.

Утім, суверенний кредитний рейтинг Росії може бути знижений агентством Fitch Ratings до сміттєвого рівня вже сьогодні, прогнозують експерти Societe Generale SA. 23 грудня 2014 року міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's відправило суверенний кредитний рейтинг Росії на перегляд із «негативним» прогнозом.

«S&P з імовірністю 50% знизить рейтинг у найближчі 90 днів», - зазначалося в повідомленні агентства. Однією з причин можливого зниження рейтингу було названо різке зниження гнучкості грошово-кредитної політики країни.

Читайте такожПутіну для порятунку рубля потрібно змінити політику стосовно України - радник Обами«Я бачу дуже великий шанс того, що рейтинг буде переглянуто. За останні три місяці економічні перспективи РФ різко змінилися на тлі динаміки цін на нафту. Це призвело до сильної девальвації рубля, інфляції та обмежило доступ до кредитів», - повідомила Bloomberg кредитний аналітик Union Bancaire Privee в Цюріху Ольга Будовниц.

Напередодні американський фінансист Джордж Сорос заявив, що завдяки різкому падінню світових цін на нафту санкції проти Росії вдарили по її економіці навіть сильніше, ніж могли сподіватися західні лідери, в результаті чого країні може загрожувати дефолт.

Утім, російські аналітики песимізму Сороса не поділяють. "Ніякого дефолту в найближчі два роки не буде. У другому півріччі буде різке зростання котирувань нафти - ймовірно в район 95 доларів, і розмови про дефолт забудуться", - зазначає, зокрема, заступник генерального директора з інвестиційного аналізу ІК "Церіх Кепітал Менеджмент" Андрій Верников.